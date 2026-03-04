Descarrilamento do elevador da Glória. Filhos do guarda-freio morto sem bolsa escolar meio ano depois

A bolsa escolar destinada aos filhos do guarda-freio André Marques, que morreu no acidente do elevador da Glória, em Lisboa, há meio ano, ainda não foi paga, reconheceu esta quarta-feira, 4 de março, a Câmara Municipal de Lisboa, questionada pelo PS.Fonte do PS na Câmara Municipal de Lisboa (CML) disse à agência Lusa que o executivo liderado por Carlos Moedas reconheceu, na reunião camarária privada que decorre esta quarta-feira, que, seis meses depois do acidente ocorrido no Elevador da Glória, ainda não foi paga a bolsa escolar destinada aos filhos do guarda-freio André Marques, nem lhes foi assegurado o apoio psicológico devido.A questão foi levantada pela vereadora do PS Alexandra Leitão, durante o debate sobre o ponto de situação das medidas de apoio às vítimas e respetivas famílias. Na ocasião, os vereadores do PS apresentaram um voto de homenagem às vítimas do acidente, assinalando os seis meses decorridos.O elevador da Glória, muito procurado por turistas no centro de Lisboa, descarrilou no dia 03 de setembro, com uma das duas cabinas a embater violentamente contra um edifício, provocando 16 mortes e mais de 20 feridos, entre portugueses e estrangeiros de várias nacionalidades.De acordo com a mesma fonte, a vereadora socialista insistiu na necessidade de respostas concretas relativamente ao acompanhamento das vítimas e das suas famílias, bem como no cumprimento dos apoios anunciados após o acidente.Alexandra Leitão questionou ainda o executivo sobre o estado do processo, incluindo o pagamento de indemnizações, os apoios sociais previstos e a divulgação de informação clara sobre as condições em que poderá ocorrer a reabertura do elevador, defendendo que o município deve garantir transparência e esclarecimento público.Segundo o Partido Socialista, confrontado com as notícias que apontam para atrasos no pagamento de compensações às vítimas do acidente, a câmara remeteu a questão para a seguradora responsável.Numa resposta, a que a Lusa teve acesso, enviada esta quarta pelo gabinete do vice-presidente da CML, Gonçalo Reis, a um requerimento do PCP apresentado no mês passado, onde se questiona o que foi e está a ser feito para responder às necessidades dos feridos, das suas famílias e das famílias das vítimas mortais, a CML realça que “tem acompanhado permanentemente a Carris e a seguradora Fidelidade nas prestações de apoio”.“Segundo a Carris, no caso do guarda-freio André Marques, foi assegurado o pagamento das cerimónias fúnebres e encontra-se em curso o processo para atribuição de bolsa escolar aos filhos, bem como apoio psicológico presencial regular à família”, aponta o executivo.Quanto aos restantes feridos e/ou respetivas famílias, o executivo adianta que “têm recebido acompanhamento contínuo, com cobertura de despesas, apoio logístico e marcação de reuniões presenciais com o atual Conselho de Administração da Carris”. Seguradora diz que celebrou acordos indemnizatórios em alguns casos.Meio ano depois do descarrilamento, os processos de apoio às vítimas e seus familiares continuam em desenvolvimento por parte da seguradora da Carris, a Fidelidade, que indicou que já foram celebrados acordos indemnizatórios.“Os processos encontram-se atualmente em diferentes fases de regularização, em função da natureza e da evolução clínica de cada situação: em alguns casos, foram já celebrados acordos indemnizatórios; noutros, aguarda-se a receção de documentação legalmente necessária para formulação de proposta indemnizatória”, indicou fonte oficial da Fidelidade, em resposta à agência Lusa.A seguradora adiantou que, “em diversas situações relativas a vítimas com lesões corporais”, o processo se encontra “ainda em fase de consolidação médico-legal”, sendo necessário aguardar a estabilização clínica para avaliação definitiva de eventuais incapacidades e subsequente cálculo indemnizatório.Sem adiantar dados concretos sobre os apoios já atribuídos às vítimas, a seguradora referiu que, até ao momento, têm sido assegurados e liquidados os encargos devidamente comprovados e enquadráveis nas coberturas aplicáveis, designadamente despesas médicas, hospitalares, farmacêuticas, deslocações, repatriamentos, serviços fúnebres e outras despesas resultantes do acidente.Lembrando que o capital seguro contratado com a Carris é de 50 milhões de euros, a seguradora disse que “a regularização integral do sinistro será conduzida nos termos legais, com rigor técnico e humano, independentemente do tempo necessário à conclusão de cada processo”.Em resposta à Lusa, a empresa municipal Carris, que tem como acionista único a Câmara Municipal de Lisboa, disse que tem estabelecido contactos com as vítimas e/ou respetivas famílias, além do trabalho que está a ser desenvolvido pela seguradora Fidelidade..Meio ano depois, vítimas do Elevador da Glória aguardam conclusão dos processos indemnizatórios.A última imagem com vida do guarda-freio André Marques no elevador da Glória, antes do acidente.Seis meses após tragédia no Elevador da Glória, oposição exige respostas a Moedas