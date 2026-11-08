Depressão Bruna deixa nove pessoas desalojadas na Madeira. Vários voos cancelados

A passagem da depressão Bruna pela Madeira deixou pelo menos oito pessoas desalojadas e provocou 145 ocorrências relacionadas com o mau tempo, num balanço que continua a ser atualizado. O Aeroporto Internacional da Madeira mantém-se condicionado, com 20 voos cancelados e outros oito desviados desde a meia-noite deste domingo.

A Proteção Civil confirmou inicialmente o realojamento de cinco pessoas em Santo António da Serra, no concelho de Santa Cruz. Entretanto, mais quatro pessoas ficaram desalojadas no Funchal, elevando para oito o total de pessoas retiradas das suas habitações.

De acordo com o Serviço Regional de Proteção Civil, entre as 08h00 de sábado e as 10h00 de domingo foram registadas 50 quedas de árvores, 35 inundações, 15 movimentos de massa e quatro desabamentos de estruturas, entre outras situações. A resposta mobilizou 346 operacionais e 140 meios técnicos.

O Funchal foi o concelho mais afetado, com 66 ocorrências, seguindo-se Santa Cruz, com 31, e Câmara de Lobos, com 16.

Vários acessos rodoviários e espaços públicos permanecem encerrados ou condicionados, sobretudo nas zonas altas e costeiras do Funchal e de Câmara de Lobos. Todos os percursos pedestres classificados da região estão igualmente encerrados e dois navios de cruzeiro cancelaram as escalas previstas para o Porto do Funchal.

A situação meteorológica levou a Capitania do Porto do Funchal a prolongar os avisos de vento forte e agitação marítima até às 06h00 de segunda-feira. Com a ondulação a poder atingir 4,5 metros na costa sul e 3,5 metros na costa norte da ilha, a autoridade marítima recomenda o reforço da amarração das embarcações e aconselha a população a evitar passeios junto ao mar, zonas costeiras expostas e atividades de pesca lúdica.

Depois dos avisos laranja emitidos no sábado devido à chuva e ao vento, estão agora em vigor avisos amarelos.

A ANA alerta, contudo, que as condições meteorológicas poderão continuar a afetar a operação aeroportuária nos próximos dias, aconselhando os passageiros a confirmar o estado dos voos antes de se deslocarem ao aeroporto.

* com Lusa

atualizado às 14.56, com a indicação de uma nona pessoa desalojada