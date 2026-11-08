Mau tempo afetou a Madeira
Mau tempo afetou a MadeiraHOMEM DE GOUVEIA/LUSA
Sociedade

Depressão Bruna deixa nove pessoas desalojadas na Madeira. Vários voos cancelados

Até às 10h00 da manhã deste domingo foram registadas 145 ocorrências. Há indicação de cinco pessoas desalojadas em Santa Cruz e quatro no Funchal
Rui Frias
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A passagem da depressão Bruna pela Madeira deixou pelo menos oito pessoas desalojadas e provocou 145 ocorrências relacionadas com o mau tempo, num balanço que continua a ser atualizado. O Aeroporto Internacional da Madeira mantém-se condicionado, com 20 voos cancelados e outros oito desviados desde a meia-noite deste domingo.

A Proteção Civil confirmou inicialmente o realojamento de cinco pessoas em Santo António da Serra, no concelho de Santa Cruz. Entretanto, mais quatro pessoas ficaram desalojadas no Funchal, elevando para oito o total de pessoas retiradas das suas habitações.

De acordo com o Serviço Regional de Proteção Civil, entre as 08h00 de sábado e as 10h00 de domingo foram registadas 50 quedas de árvores, 35 inundações, 15 movimentos de massa e quatro desabamentos de estruturas, entre outras situações. A resposta mobilizou 346 operacionais e 140 meios técnicos.

O Funchal foi o concelho mais afetado, com 66 ocorrências, seguindo-se Santa Cruz, com 31, e Câmara de Lobos, com 16.

Vários acessos rodoviários e espaços públicos permanecem encerrados ou condicionados, sobretudo nas zonas altas e costeiras do Funchal e de Câmara de Lobos. Todos os percursos pedestres classificados da região estão igualmente encerrados e dois navios de cruzeiro cancelaram as escalas previstas para o Porto do Funchal.

A situação meteorológica levou a Capitania do Porto do Funchal a prolongar os avisos de vento forte e agitação marítima até às 06h00 de segunda-feira. Com a ondulação a poder atingir 4,5 metros na costa sul e 3,5 metros na costa norte da ilha, a autoridade marítima recomenda o reforço da amarração das embarcações e aconselha a população a evitar passeios junto ao mar, zonas costeiras expostas e atividades de pesca lúdica.

Depois dos avisos laranja emitidos no sábado devido à chuva e ao vento, estão agora em vigor avisos amarelos.

A ANA alerta, contudo, que as condições meteorológicas poderão continuar a afetar a operação aeroportuária nos próximos dias, aconselhando os passageiros a confirmar o estado dos voos antes de se deslocarem ao aeroporto.

* com Lusa

atualizado às 14.56, com a indicação de uma nona pessoa desalojada

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Proteção Civil alerta para risco de inundações e cheias devido a depressão Bruna
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