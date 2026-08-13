Depois do eclipse, as Perseidas iluminaram o céu noturno
Depois do eclipse solar que marcou o céu em vários países, entre os quais Portugal, a noite de quarta-feira e a madrugada de quinta-feira foram também preenchidas pelo rasto luminoso das Perseidas, uma das mais conhecidas chuvas de meteoros do ano, que atraiu curiosos em todo o mundo.
O fenómeno, também conhecido como “Lágrimas de São Lourenço”, acontece todos os verões, quando a Terra atravessa a corrente de partículas deixadas pelo cometa Swift-Tuttle ao longo da sua órbita. Ao entrarem na atmosfera a grande velocidade, esses pequenos fragmentos aquecem e tornam-se visíveis durante breves instantes, desenhando riscos luminosos no céu.
Veja as fotos do fotógrafos da agência EPA por todo o mundo:
Este ano, o fenómeno teve condições particularmente favoráveis à observação. A ausência de luar durante a noite permitiu que mesmo os meteoros menos brilhantes fossem mais facilmente identificados, sobretudo em locais afastados da iluminação artificial. O espetáculo foi mais percetível em zonas com céus escuros, longe das cidades e da poluição luminosa. No interior de Portugal, regiões como o Alentejo, Trás-os-Montes, a Serra da Estrela e áreas do Gerês reuniram condições especialmente propícias para observar a passagem dos meteoros.
A chamada “chuva de estrelas” coincidiu com o período de maior atividade anual das Perseidas, proporcionando um segundo momento alto para a observação astronómica depois do eclipse solar. Para quem ficou a olhar para o céu durante a noite, os meteoros surgiram em diferentes direções, atravessando rapidamente a escuridão antes de desaparecerem