Depois do eclipse, as Perseidas iluminaram o céu noturno

Depois do eclipse solar que marcou o céu em vários países, entre os quais Portugal, a noite de quarta-feira e a madrugada de quinta-feira foram também preenchidas pelo rasto luminoso das Perseidas, uma das mais conhecidas chuvas de meteoros do ano, que atraiu curiosos em todo o mundo.

O fenómeno, também conhecido como “Lágrimas de São Lourenço”, acontece todos os verões, quando a Terra atravessa a corrente de partículas deixadas pelo cometa Swift-Tuttle ao longo da sua órbita. Ao entrarem na atmosfera a grande velocidade, esses pequenos fragmentos aquecem e tornam-se visíveis durante breves instantes, desenhando riscos luminosos no céu.