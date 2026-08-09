Além do eclipse, a próxima semana traz uma "chuva de estrelas" no céu

A próxima quarta-feira, 12 de agosto vai ser rica em fenómenos astronómicos visíveis em Portugal. Ao final da tarde, um eclipse solar (total numa pequena parte de Bragança e parcial no restante território continental e ilhas) vai criar um espetáculo de cerca de duas horas, mas isto não é tudo. É que, pouco depois, vai ser possível assistir a uma chuva de meteoros.A partir das 21h30 de quarta-feira (cerca de uma hora após o término do eclipse em Portugal Continental), vai ocorrer uma chuva de estrelas Perseidas. Em causa está o surgimento de meteoros a atravessar a atmosfera, chamados de Perseidas. Estes deixam um rasto de luz, pelo que alguns dos quais serão visíveis a olho nú. A Lua estará praticamente nova, portanto o céu estará bastante escuro e as condições serão especialmente favoráveis para ver o fenómeno. Esta é uma chuva de meteoros anual, normalmente ativa entre meados de julho e o final de agosto. O pico geralmente ocorre por volta de 12 e 13 de agosto.O ideal para uma experiência máxima de observação, dizem os especialistas, implica procurar um local escuro, com horizonte desimpedido. Ali, é importante deixar os olhos habituarem-se ao escuro, pelo que importa não olhar para ecrãs luminosos.A partir das 22:00, já será possível começar a observar algumas Perseidas, à medida que a constelação de Perseu sobe no céu a nordeste. A atividade deverá aumentar entre a meia-noite e as 02:00, mas o período mais favorável para tentar ver o maior número de meteoros será entre as 02:00 e as 05:00. Até ao amanhecer, ainda será possível observar alguns meteoros, embora a luz do crepúsculo comece gradualmente a dificultar a observação..P&R. Eclipse total de 12 de agosto: por que é tão relevante este regresso das trevas a Portugal.Olhe para o céu: vem aí a chuva de meteoros Perseidas