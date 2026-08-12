Olhos voltados ao céu para contemplar o escurecer do sol

Foi uma tarde como nenhuma outra. Aos 89 anos, Maria Alice Moreira de Campos carregava na bolsa duas garrafas de água, que trouxe congeladas, para aguentarem, ainda frescas, as horas sob o sol. Além da bengala, para apoiar os movimentos. “Vou tentar subir, não sei se vou conseguir”, disse ao DN com um sorriso rasgado, sem nenhum lamento pela falta de mobilidade. A subida seria ao teto do Museu de Arquitetura, Arte e Tecnologia, o MAAT, em Lisboa, onde centenas de pessoas se reuniram para presenciar este momento único da história da astronomia.

Olhar para um eclipse exige cuidados e Maria Alice cumpriu as orientações. “A semana passada comprei dois pares de óculos, para mim e para a minha sobrinha”. A expectativa para testemunhar o fenómeno era grande. “A nova geração já não vai voltar a ter a possibilidade de presenciar um eclipse destes. As coisas da natureza, para mim, são uma maravilha. Chego a levantar-me às 3h00 da manhã para ver a Lua cheia entre dois prédios.”

Quem também não pecou na preparação foi a turma de formação de técnicos Auxiliares de Saúde do IEFP, um grupo de cerca de 10 pessoas que celebrou o momento com animação. “Há cerca de duas semanas mandámos vir estes óculos”, contou a formadora, Joana Amaro. “Vai ser um momento único”, dizia ansiosa a aluna Patrícia Calado.