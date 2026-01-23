Denúncia de alegado assédio a ex-assessora marcou a última semana de campanha de João Cotrim Figueiredo para as Presidenciais.
Cotrim exortou jornalistas a procurar outras queixas de assédio da ex-assessora. DN investigou e nada encontrou

Quando o caso rebentou, circularam rumores sobre outras queixas que a ex-assessora parlamentar da IL teria apresentado. Cotrim de Figueiredo exortou jornalistas a investigar, mas nem candidato nem IL quiseram esclarecer a que queixas se referia. O DN perguntou, investigou — e nada encontrou.
