Conflito sobre herança. PJ detém suspeito de tentar matar o irmão com veneno para ratos nos Açores
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Conflito sobre herança. PJ detém suspeito de tentar matar o irmão com veneno para ratos nos Açores

Tudo terá acontecido na ilha de São Jorge, no passado mês de março, "tendo o suspeito alegadamente colocado veneno em alimentos destinados ao irmão", refere a PJ.
Susete Henriques
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Um homem de 37 anos foi detido por ser suspeito de tentar matar o irmão com veneno para ratos na ilha de São Jorge, nos Açores, informou esta terça-feira, 21 de abril, a Polícia Judiciária (PJ).

Tudo terá acontecido entre os dias 17 e 18 do passado mês de março, "tendo o suspeito alegadamente colocado veneno em alimentos destinados ao irmão", com quem vivia na casa do pai, já falecido.

"Após aperceber-se do conteúdo suspeito, a vítima com 39 anos, recusou a refeição", segundo refere a PJ em comunicado, indicando que o suspeito "terá agido com o propósito de matar o irmão".

Na origem da tentativa de homicídio estarão "conflitos relacionados com a herança", explica a polícia de investigação criminal.

O suspeito vai agora ser presente às autoridades judiciárias para aplicação das medidas de coação.

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