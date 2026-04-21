Conflito sobre herança. PJ detém suspeito de tentar matar o irmão com veneno para ratos nos Açores

Um homem de 37 anos foi detido por ser suspeito de tentar matar o irmão com veneno para ratos na ilha de São Jorge, nos Açores, informou esta terça-feira, 21 de abril, a Polícia Judiciária (PJ). Tudo terá acontecido entre os dias 17 e 18 do passado mês de março, "tendo o suspeito alegadamente colocado veneno em alimentos destinados ao irmão", com quem vivia na casa do pai, já falecido. "Após aperceber-se do conteúdo suspeito, a vítima com 39 anos, recusou a refeição", segundo refere a PJ em comunicado, indicando que o suspeito "terá agido com o propósito de matar o irmão".Na origem da tentativa de homicídio estarão "conflitos relacionados com a herança", explica a polícia de investigação criminal. O suspeito vai agora ser presente às autoridades judiciárias para aplicação das medidas de coação..Inquilino suspeito de matar senhorio e cometer suicídio