Condutor português morreu carbonizado em despiste em Zamora, Espanha

A GNR confirmou a morte de um condutor português num acidente hoje de madrugada na autoestrada espanhola A-11, perto de Fresno de la Ribera (Zamora), após o veículo, com matrícula suíça, se ter despistado e incendiado.Fontes ligadas à investigação informaram à agência espanhola EFE que o condutor foi encontrado carbonizado dentro do veículo na sequência do acidente, havendo a confirmação, após troca de informações com a GNR portuguesa, de que seria um cidadão português, o que será comprovado com os resultados dos testes de ADN.Entretanto, fonte do comando da GNR disse à agência Lusa que, na sequência de troca de informações com a Guardia Civil espanhola, concluíram tratar-se de um cidadão português, de 40 anos, residente na zona do Grande Porto.O veículo despistou-se, embateu nos rails de proteção metálica e foi projetado para fora da autoestrada, onde pegou fogo, segundo as fontes contactadas pela EFE, que explicaram que os restos mortais da vítima foram encaminhados para o Instituto Médico Legal de Zamora.Como o veículo tinha matrícula suíça, os investigadores inicialmente consideraram a possibilidade de a vítima ser um residente suíço a caminho de Espanha ou de Portugal, uma vez que existem muitos emigrantes naquele país alpino que frequentemente utilizam esta autoestrada para regressar às suas cidades natais.Contudo, foi agora confirmado que a vítima fatal era um cidadão português que seguia para Portugal quando o acidente ocorreu, à 01:20 da madrugada de hoje, ao quilómetro 443 da autoestrada.Um outro condutor alertou as autoridades para o acidente, indicando que havia muitas chamas e que poderia haver alguém dentro do veículo.Acorreram ao local bombeiros do Conselho Provincial de Zamora, com recurso dos meios de combate a incêndios do Serviço Ambiental do Governo Regional de Castela e Leão, agentes de trânsito e serviços médicos de emergência.No local, os paramédicos confirmaram que havia uma pessoa morta dentro do veículo, que não pôde ser identificada imediatamente devido ao incêndio.