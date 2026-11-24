O Ministério da Justiça (MJ) abriu esta terça-feira, 24 de novembro, um concurso para a promoção de 140 guardas prisionais à categoria de Guarda Principal. O aviso de abertura do procedimento concursal foi publicado hoje em Diário da República (DRE).

As vagas destinam-se a profissionais que já integram o Corpo da Guarda Prisional e correspondem a postos previstos, mas ainda não ocupados, naquela categoria. O objetivo é permitir a progressão na carreira dos trabalhadores que exercem funções no sistema prisional.

Os interessados têm 10 dias úteis, a contar da publicação do aviso em Diário da República, para apresentar candidatura. Os requisitos de admissão e os métodos de seleção estão definidos no aviso.

"Estas promoções resultam do Plano Plurianual de Recrutamento e Promoções do Corpo da Guarda Prisional, aprovado pelo Governo", explica o MJ, em comunicado enviado às redações. O Plano contempla, para 2026 e 2027, 400 novos ingressos (200 em cada ano) e 380 promoções (140 em 2026 e 240 em 2027).

De acordo com o Governo, este plano permite "um melhor planeamento, maior previsibilidade e uma gestão mais eficiente dos efetivos". Em junho, foi aberto um concurso para o recrutamento de 200 novos guardas prisionais, cujo procedimento está atualmente em curso. Já em julho, 55 profissionais concluíram o Curso de Formação Inicial e começaram a trabalhar em nove estabelecimentos prisionais.

Está ainda em desenvolvimento o projeto de criação de uma Academia de Formação para os profissionais da DGRSP. Em comunicado, a ministra da Justiça, Rita Alarcão Júdice, considera que a abertura do concurso "representa mais um passo na valorização de uma carreira que considera essencial para a segurança e o funcionamento dos estabelecimentos prisionais".

O anúncio ocorre em meio a uma greve da corporação, convocada na semana passada, com duração de um mês e meio. Com a paralisação, a maioria dos reclusos precisam ficar fechados nas celas durante 22 horas por dia.