Como ajudar as zonas afetadas pela depressão Kristin

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, quedas de árvores e de estruturas, e cortes de energia, água e comunicações são as principais consequências do temporal.
Sofia Fonseca
Publicado a
Atualizado a

Estas são as últimas informações disponibilizadas publicamente, à data desta terça-feira, 3 de fevereiro, pelas autarquais mais afetadas pela depressão Kristin. Se quer ajudar fique a saber o que é necessário e onde fazer os donativos; se precisa de ajuda também encontra aqui algumas informações nomeadamente onde se dirigir.

Leiria

O que é necessário:

- Bens alimentares não perecíveis: Leite (incluindo sem lactose), cereais, compotas e papas

- Produtos de limpeza: Baldes, vassouras, esfregonas, pás e sacos do lixo

- Produtos de higiene: Desodorizantes, gel de banho, champô, fraldas, sabonetes, produtos de higiene íntima e papel higiénico (packs pequenos)

- Têxteis para o lar: Mantas, cobertores, almofadas e lençóis

- Produtos para animais: Comida para cães e gatos

Local de entrega: Estádio Municipal – Porta 10

Campanhas a decorrer:

- Telhado Solidário: visa contratar empresas e mobilizar entidades com equipas técnicas qualificadas para a reparação de telhados. Manifeste o seu interesse através do e-mail reerguerleiria@cm-leiria.pt ou do telefone 961 668 537.

- Voluntariado: Inscreva-se através do link https://tinyurl.com/4ubbyv56 e indique, nos comentários breves, a opção em que gostaria de colaborar nas ações de voluntariado em Leiria.

Praia da Vieira

Material de construção:

* Barrotes de madeira com as seguintes dimensões: 6x6 metros;

* Tábuas de diversos tamanhos, preferencialmente grandes;

* Luvas de trabalho;

* Um voluntário que esteja disponível o dia todo para conduzir (é necessário que conheça bem a vila);

  • Silicones;

  • Cordas

Bens essenciais:

* Fraldas de adulto;

* Fraldas de bebé (diversos tamanhos);

* Leite em pó para bebé;

* Papas de bebé;

* Leite achocolatado;

* Pão de forma;

* Batatas fritas;

* Manteiga;

* Óleo;

* Azeite;

* Polpa de tomate;

* Temperos em pó;

* Sal;

* Ovos;

* Cereais;

* Sumos;

* Farinha;

* Açúcar;

* Enlatados;

* Café solúvel;

* Comida pronta enlatada;

* Papel higiénico;

* Loiça descartável;

* Velas;

* Fósforos;

* Fogões de campismo;

* Lanternas;

* Pilhas (de diversos tipos)

* Comida para animais;

* Areia para gatos;

* Luvas de trabalho;

* Silicones;

* Massa tapa fugas;

* Cimento;

* Telhas;

* Lonas;

* Ferramentas variadas;

* Vassouras;

* Pás;

* Powerbanks;

* Geradores

Para distribuir aos voluntários:

* refeições quentes prontas e alimentos perecíveis;

* Carne;

* Queijo;

* Fiambre;

* Pão de forma;

* Sumos individuais (250ml);

Local de entrega: junta de freguesia, Mercado Municipal e biblioteca da praia da Vieira

Marinha Grande

Pode entregar ou recolher donativos nos pontos oficiais:

Pavilhão da Escola Nery Capucho – bens alimentares, higiene e roupa (09h00 às 18h00)

Estaleiro Municipal – materiais de construção (09h00 às 18h00)

Pombal

Ponto de recolha e entrega de materiais: Pavilhão das Atividades Económicas, das 9h00 às 20h00

Bens necessários: lonas, plásticos e manga plástica, telhas e telhões, silicones e vedantes, areia e cimento, luvas de construção, placa isoladora roofmate, brita, tijolo e tijoleira, oleados, coletes refletores, ferramentas de remoção e limpeza, vassouras, pás, pilhas, lanternas e outros materiais de construção.

Pedrogão Grande

Bens necessários: Lonas e material de cobertura

Ponto de entrega: Armazém Municipal (Zona Industrial de Pedrógão Grande)

Ourém

- Centro Municipal de Exposições: fruta de conservação prolongada, bens alimentares não perecíveis

- Estaleiro Municipal (Pinheiro): lonas, espuma poliuterano, plástoco em rolo, silicone, telhas e telhões de diversos tipos, cordas até 8mm, braçadeiras, serrilhas grandes, pilhas e lanternas, materiais de apoio e proteção

Figueiró dos Vinhos

Bens necessários:

- Roupas de cama (lençóis, cobertores, almofadas, etc.)

- Atoalhados de casa de banho e cozinha

- Mobiliário de quarto e de sala

- Colchões

- Utensílios de cozinha

- Eletrodomésticos vários (cozinha/ sala/ wc...)

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Ponto de entrega: Pólo de Formação de Figueiró dos Vinhos (Rua Dr. José Luís Calheiros Ferreira - Quinta do Cabeço)

É ainda necessária 𝗠𝗮̃𝗼 𝗱𝗲 𝗼𝗯𝗿𝗮 para apoio na reparação das coberturas das habitações (pedreiros, serventes e outros), 𝗠𝗮𝘁𝗲𝗿𝗶𝗮𝗶𝘀 𝗱𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘀𝘁𝗿𝘂𝗰̧𝗮̃𝗼 (telhas, cimento, plásticos, etc.) e 𝗚𝗲𝗿𝗮𝗱𝗼𝗿𝗲𝘀.

Ferreira do Zêzere

Bens Essenciais: Não são necessários alimentos nem roupa.

Necessidade urgente: lonas

Porto de Mós

Entrega e recolha de materiais de construção: Oficinas Municipais (Corredoura)

Mau Tempo
solidariedade
Ajuda
depressão Kristin

