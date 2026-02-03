Como ajudar as zonas afetadas pela depressão Kristin

Estas são as últimas informações disponibilizadas publicamente, à data desta terça-feira, 3 de fevereiro, pelas autarquais mais afetadas pela depressão Kristin. Se quer ajudar fique a saber o que é necessário e onde fazer os donativos; se precisa de ajuda também encontra aqui algumas informações nomeadamente onde se dirigir. LeiriaO que é necessário:- Bens alimentares não perecíveis: Leite (incluindo sem lactose), cereais, compotas e papas- Produtos de limpeza: Baldes, vassouras, esfregonas, pás e sacos do lixo- Produtos de higiene: Desodorizantes, gel de banho, champô, fraldas, sabonetes, produtos de higiene íntima e papel higiénico (packs pequenos)- Têxteis para o lar: Mantas, cobertores, almofadas e lençóis- Produtos para animais: Comida para cães e gatosLocal de entrega: Estádio Municipal – Porta 10Campanhas a decorrer:- Telhado Solidário: visa contratar empresas e mobilizar entidades com equipas técnicas qualificadas para a reparação de telhados. Manifeste o seu interesse através do e-mail reerguerleiria@cm-leiria.pt ou do telefone 961 668 537.- Voluntariado: Inscreva-se através do link https://tinyurl.com/4ubbyv56 e indique, nos comentários breves, a opção em que gostaria de colaborar nas ações de voluntariado em Leiria. Praia da VieiraMaterial de construção:* Barrotes de madeira com as seguintes dimensões: 6x6 metros;* Tábuas de diversos tamanhos, preferencialmente grandes;* Luvas de trabalho;* Um voluntário que esteja disponível o dia todo para conduzir (é necessário que conheça bem a vila);Silicones;CordasBens essenciais:* Fraldas de adulto;* Fraldas de bebé (diversos tamanhos);* Leite em pó para bebé;* Papas de bebé;* Leite achocolatado;* Pão de forma;* Batatas fritas;* Manteiga;* Óleo;* Azeite;* Polpa de tomate;* Temperos em pó;* Sal;* Ovos;* Cereais;* Sumos;* Farinha;* Açúcar;* Enlatados;* Café solúvel;* Comida pronta enlatada;* Papel higiénico;* Loiça descartável;* Velas;* Fósforos;* Fogões de campismo;* Lanternas;* Pilhas (de diversos tipos)* Comida para animais;* Areia para gatos;* Luvas de trabalho;* Silicones;* Massa tapa fugas;* Cimento;* Telhas;* Lonas;* Ferramentas variadas;* Vassouras;* Pás;* Powerbanks;* GeradoresPara distribuir aos voluntários:* refeições quentes prontas e alimentos perecíveis;* Carne;* Queijo;* Fiambre;* Pão de forma;* Sumos individuais (250ml);Local de entrega: junta de freguesia, Mercado Municipal e biblioteca da praia da Vieira . Marinha GrandePode entregar ou recolher donativos nos pontos oficiais:Pavilhão da Escola Nery Capucho – bens alimentares, higiene e roupa (09h00 às 18h00)Estaleiro Municipal – materiais de construção (09h00 às 18h00) . PombalPonto de recolha e entrega de materiais: Pavilhão das Atividades Económicas, das 9h00 às 20h00Bens necessários: lonas, plásticos e manga plástica, telhas e telhões, silicones e vedantes, areia e cimento, luvas de construção, placa isoladora roofmate, brita, tijolo e tijoleira, oleados, coletes refletores, ferramentas de remoção e limpeza, vassouras, pás, pilhas, lanternas e outros materiais de construção.. Pedrogão GrandeBens necessários: Lonas e material de coberturaPonto de entrega: Armazém Municipal (Zona Industrial de Pedrógão Grande) Ourém- Centro Municipal de Exposições: fruta de conservação prolongada, bens alimentares não perecíveis- Estaleiro Municipal (Pinheiro): lonas, espuma poliuterano, plástoco em rolo, silicone, telhas e telhões de diversos tipos, cordas até 8mm, braçadeiras, serrilhas grandes, pilhas e lanternas, materiais de apoio e proteção. Figueiró dos VinhosBens necessários:- Roupas de cama (lençóis, cobertores, almofadas, etc.)- Atoalhados de casa de banho e cozinha- Mobiliário de quarto e de sala- Colchões- Utensílios de cozinha- Eletrodomésticos vários (cozinha/ sala/ wc...)⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Ponto de entrega: Pólo de Formação de Figueiró dos Vinhos (Rua Dr. José Luís Calheiros Ferreira - Quinta do Cabeço)É ainda necessária 𝗠𝗮̃𝗼 𝗱𝗲 𝗼𝗯𝗿𝗮 para apoio na reparação das coberturas das habitações (pedreiros, serventes e outros), 𝗠𝗮𝘁𝗲𝗿𝗶𝗮𝗶𝘀 𝗱𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘀𝘁𝗿𝘂𝗰̧𝗮̃𝗼 (telhas, cimento, plásticos, etc.) e 𝗚𝗲𝗿𝗮𝗱𝗼𝗿𝗲𝘀..Ferreira do ZêzereBens Essenciais: Não são necessários alimentos nem roupa.Necessidade urgente: lonas Porto de MósEntrega e recolha de materiais de construção: Oficinas Municipais (Corredoura)