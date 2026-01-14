Combate ao tráfico de droga em Lisboa. PSP faz operação na zona de Marvila

A Polícia de Segurança Pública (PSP) lançou esta quarta-feira, 14 de janeiro, uma operação de combate ao tráfico de droga no Bairro do Armador, na zona de Marvila, em Lisboa. A ação da Divisão de Investigação Criminal do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP "enquadra-se na estratégia operacional" desta força de segurança "em combater o tráfico de estupefaciente" na capital.As diligências das autoridades começaram pelas 10h30, com o envolvimento de cerca de 40 agentes da PSP. .PSP trava três suspeitos no Aeroporto de Lisboa, dois deles procurados internacionalmente .Quatro detidos por tráfico de droga no bairro do Alto da Cova da Moura