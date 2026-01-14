Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Combate ao tráfico de droga em Lisboa. PSP faz operação na zona de Marvila
Carlos Carneiro / Global Imagens
Sociedade

Combate ao tráfico de droga em Lisboa. PSP faz operação na zona de Marvila

Operação policial no Bairro do Armador, na zona de Marvila, envolve cerca de 40 polícias.
Susete Henriques
Publicado a
Atualizado a

A Polícia de Segurança Pública (PSP) lançou esta quarta-feira, 14 de janeiro, uma operação de combate ao tráfico de droga no Bairro do Armador, na zona de Marvila, em Lisboa.

A ação da Divisão de Investigação Criminal do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP "enquadra-se na estratégia operacional" desta força de segurança "em combater o tráfico de estupefaciente" na capital.

As diligências das autoridades começaram pelas 10h30, com o envolvimento de cerca de 40 agentes da PSP.

PSP
Lisboa
Combate ao tráfico de droga

