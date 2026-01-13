PSP trava três suspeitos no Aeroporto de Lisboa, dois deles procurados internacionalmente

A Polícia de Segurança Pública realizou, entre os dias 9 e 12 de janeiro, diversas ações operacionais no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, que culminaram na detenção de três indivíduos, dois deles procurados internacionalmente. Estas operações foram realizadas, no âmbito das ações de controlo fronteiriço da responsabilidade da Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras (UNEF), através da Divisão de Segurança Aeroportuária e Controlo Fronteiriço.No dia 12 de janeiro, anuncia a PSP, foi detido um cidadão alvo de um mandado de detenção internacional, no âmbito de um alerta ativo emitido através dos mecanismos de cooperação policial internacional. A detenção ocorreu durante ações de fiscalização e controlo da fronteira aérea. De acordo com a informação constante no alerta, o indivíduo encontra-se indiciado pela prática de crimes graves de natureza sexual, nomeadamente violação, ocorridos entre 2007 e 2008, envolvendo uma vítima especialmente vulnerável. Após o cumprimento das formalidades legais, o detido foi conduzido às instalações policiais e ficou à disposição das autoridades judiciárias competentes, aguardando os ulteriores trâmites processuais. No dia 11 de janeiro, a PSP deteve um homem de 20 anos por suspeita da prática do crime de falsificação. A detenção ocorreu quando o suspeito tentava embarcar, apresentando um passaporte falsificado. A intervenção policial resultou da análise de risco, da verificação da documentação apresentada e do comportamento do passageiro. Após confirmação técnica da natureza fraudulenta do documento de viagem, o indivíduo foi conduzido às instalações policiais do Aeroporto Humberto Delgado e encaminhado para as salas de retenção provisória do Comando Metropolitano de Lisboa (COMETLIS), tendo sido a situação comunicada às autoridades judiciárias. Já no dia 9 de janeiro, a PSP procedeu à detenção de um cidadão estrangeiro, em cumprimento de um Mandado de Detenção Europeu emitido por uma autoridade judiciária de um Estado-Membro da União Europeia. O mandado destinava-se à execução de uma pena de três anos e seis meses de prisão, aplicada pela prática do crime de tráfico de estupefacientes. Após as diligências processuais, o detido foi conduzido às salas de retenção provisória do COMETLIS e presente à autoridade judiciária competente no dia seguinte. Em comunicado, a PSP reafirma "o compromisso com o controlo das fronteiras aéreas, a segurança das infraestruturas de aviação civil e a cooperação judiciária internacional e europeia".