Combate ao tráfico de droga. 26 detidos em megaoperação da GNR em Aveiro

Uma megaoperação da GNR levou esta terça-feira, 7 de julho, à detenção de 26 pessoas em Aveiro. São -21 homens e cinco mulheres, detidos no âmbito de uma investigação, que decorria "há vários meses" e que visava o "desmantelamento de uma organização criminosa indiciada pela prática dos crimes de tráfico de estupefacientes, posse de armas de fogo e outros ilícitos conexos".No decorrer da ação dos militares da GNR, levada a cabo pelo Comando Territorial de Aveiro, foram realizadas 43 buscas domiciliárias e 44 buscas não domiciliárias e cumpridos onze mandados de detenção. A ação ocorreu através do Núcleo de Investigação Criminal de Oliveira de Azeméis,Foram apreendidos "cerca de 40 quilogramas de haxixe, correspondentes a aproximadamente 80 mil doses individuais", além de "outro produto estupefaciente e diverso material relacionado com a atividade criminosa", segundo indica a força de segurança em comunicado. "A investigação permitiu identificar uma estrutura criminosa organizada e com significativa capacidade logística, que operava de forma permanente e coordenada, assegurando o abastecimento, transporte, armazenamento e distribuição de substâncias estupefacientes nos distritos de Aveiro e Porto", lê-se na nota da GNR sobre a operação, que contou com o apoio da PSP.No decorrer das diligências das autoridades, foram recolhidos elementos de prova que indiciam que a atividade criminosa acontecia maioritariamente nos concelhos de Aveiro, Arouca, Estarreja, Vale de Cambra, Albergaria-a-Velha, Oliveira de Azeméis, São João da Madeira, Vila Nova de Gaia e Porto, "abastecendo uma vasta rede de consumidores e recorrendo a diversos locais para ocultação, preparação e distribuição do produto estupefaciente".Foi ainda possível apurar que "parte da atividade criminosa era desenvolvida em zonas urbanas de elevada concentração populacional e em locais frequentemente utilizados por jovens", incluindo áreas envolventes de estabelecimentos de ensino", refere a GNR. A força de segurança adianta que a atividade criminosa procurava "explorar a vulnerabilidade dessa população para a angariação de consumidores e expansão da atividade ilícita".A megaoperação envolveu "um elevado dispositivo operacional composto por militares" da GNR de "diversas valências". Houve o apoio de elementos da Unidade de Intervenção, equipas cinotécnicas, de investigação criminal, criminalística e outras especialidades".Os detidos serão presentes na quarta-feira, 8 de julho, pelas 14:00, no Tribunal Judicial de Santa Maria da Feira, para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação. Os visados possuem idades entre os 17 e os 61 anos..Tráfico de droga. Operação da GNR em Alijó e Viseu termina com sete detidos, três ficam em prisão preventiva.Quatro detidos por roubo, sequestro e tráfico de droga em Vila do Conde. Mais de 29 mil euros apreendidos