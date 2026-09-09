Colisão provoca cinco feridos e corte do IC8 na zona da Sertã
O trânsito rodoviário está cortado no Itinerário Complementar (IC) 8 entre os nós de Pedrógão Pequeno e Carvalhal, Sertã, distrito de Castelo Branco, devido a uma colisão entre três veículos, que provocou cinco feridos ligeiros, informou a Proteção Civil.
Segundo fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Beira Baixa, o alerta para o acidente que se registou ao quilómetro 95,8 do IC8 foi dado às 17:47.
A mesma fonte adiantou que as causas que estão na origem da colisão entre os três veículos ligeiros são ainda desconhecidas.
Da colisão resultaram cinco feridos ligeiros, cujas idades e sexo não foram reveladas.
A Proteção Civil adiantou que o IC8 foi cortado nos dois sentidos às 18:21 para limpeza das vias e retirada dos veículos, desconhecendo-se a hora da reabertura da via.
As operações de socorro mobilizaram os Bombeiros Voluntários da Sertã, GNR e Infraestruturas de Portugal (IP), num total de 15 operacionais e seis veículos.