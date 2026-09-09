Colisão provoca cinco feridos e corte do IC8 na zona da Sertã

O trânsito rodoviário está cortado no Itinerário Complementar (IC) 8 entre os nós de Pedrógão Pequeno e Carvalhal, Sertã, distrito de Castelo Branco, devido a uma colisão entre três veículos, que provocou cinco feridos ligeiros, informou a Proteção Civil.

Segundo fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Beira Baixa, o alerta para o acidente que se registou ao quilómetro 95,8 do IC8 foi dado às 17:47.

A mesma fonte adiantou que as causas que estão na origem da colisão entre os três veículos ligeiros são ainda desconhecidas.