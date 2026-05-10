Colisão entre três automóveis faz um ferido grave e corta EN8 em Botica, Loures

A EN8 (Estrada Nacional) encontra-se cortada na localidade de Botica, Loures, devido a uma colisão entre três veículos ligeiros que provocaram um ferido grave e dois ligeiros, disse à Lusa fonte da proteção civil.De acordo com a fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Grande Lisboa, o alerta para o acidente, na Rua dos Combatentes do Ultramar, foi dado pelas 11h03, encontrando-se cortada a EN8 na zona de Botica, no concelho de Loures, distrito de Lisboa.Segundo a fonte, o acidente envolveu três veículos ligeiros de passageiros e a colisão provocou um ferido grave e dois ligeiros.No local encontram-se 15 operacionais, apoiados por 15 veículos, entre bombeiros, PSP e INEM.