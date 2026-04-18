Colete salva-vidas do Titanic vendido em leilão por mais de 770 mil euros

Um colete salva-vidas de uma sobrevivente do navio Titanic foi vendido este sábado (18) num leilão em Inglaterra por 670 mil libras, mais de 770 mil euros, noticia a agência espanhola de notícias, a EFE.O colete tinha um preço de partida de 350 mil libras, mais de 402 mil euros, e foi vendido num leilão que teve lugar na casa Henry Aldridge & Son, no condado de Wiltshire, no sudoeste de Inglaterra.A peça, utilizada pela passageira de primeira classe Laura Mabel Francatelli quando embarcou no bote salva-vidas número 1, foi adquirida por um comprador dos Estados Unidos que licitou por telefone, mas cuja identidade não foi revelada.Trata-se do único colete salva-vidas de um sobrevivente do paquete afundado em 1912 que foi colocado em leilão, pelo que se esperava que suscitasse grande interesse entre os colecionadores.A peça tem doze bolsos de lona cheios de cortiça e está autografada por outros oito sobreviventes do bote, incluindo a própria Francatelli. O colete esteve na posse da família da sobrevivente antes de ser adquirido por um colecionador privado há 20 anos e exposto em museus dos EUA e da Europa.O leilão realizou-se quando se cumpre mais de um século do trágico episódio do Titanic, na madrugada de 14 de abril de 1912, quando o navio colidiu com um iceberg no Atlântico Norte, causando a morte de 1.500 pessoas e deixando cerca de 700 sobreviventes.