Mel morreu eletrocutada a 15 de novembro de 2025
Cão eletrocutado: Câmara de Lisboa descarta responsabilidade e atribui morte a “facto imprevisível” causado por temporal

A autarquia considera que a eletrocussão de um animal de companhia, ocorrida em novembro no Parque das Nações, resultou de um “facto imprevisível” provocado por condições meteorológicas excecionais associadas à depressão “Cláudia”.
