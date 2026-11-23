É a mais recente polémica que envolve Isaltino Morais. Contratos com a Câmara de Oeiras já renderam mais de 300 mil euros às empresas da filha do autarca local, avança o Observador.

As duas sociedades de Dora Morais Batista foram contratadas para prestar serviços de psicologia clínica na autarquia.

A contratação remonta a 2010, mas desde então terão sido assinados oito contratos no valor de mais de 300 mil euros.

Isaltino Morais nega ter conhecimento da situação, mas assinou a autorização orçamental que permitiu o contrato.

O autarca terá dito em reuniões da Câmara e da Assembleia Municipal que só tomou conhecimento durante um almoço de família, quando a filha lhe comunicou: “Papá, estou a trabalhar lá na Câmara”.

Segundo o Observador, o caso já deu origem a uma nova investigação no Ministério Público à gestão do histórico edil de Oeiras, devido à adjudicação direta e ausência de concorrência dos serviços.

Juristas administrativos citados por esse órgão de comunicação social falam em conflito de interesses claros e em contratos que podem ser ilegais e anulados em tribunal.

Este inquérito junta-se a outros processos judiciais que envolvem o autarca de Oeiras, incluindo um relacionado com a polémica dos almoços de trabalho.

Recorde-se que o edil de Oeiras esteve preso, durante dois anos, entre 2013 e 2015, por fraude fiscal e branqueamento de capitais.

Esta notícia surge uma altura em que Isaltino Morais apresentou uma proposta para a criação de um novo político situado ao centro, com o objetivo de travar o Chega.