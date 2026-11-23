A Câmara de Lisboa pretende instalar 68 câmaras de videovigilância na Baixa, num investimento de 1,8 milhões de euros, e avançar com a expansão deste sistema, tendo como “prioridade máxima” a zona do Martim Moniz e da Mouraria.

As propostas, subscritas pela vereadora de Projetos e Obras em Espaço Público, Joana Baptista (independente, indicada pelo PSD), constam da ordem de trabalhos da próxima reunião pública da Câmara de Lisboa, agendada para quarta-feira, e deverão ter aprovação garantida, uma vez que a liderança PSD/CDS-PP/IL governa com maioria absoluta (após integrar uma vereadora ex-Chega).

Uma das propostas, a que Lusa teve acesso, é para a celebração do Protocolo de Colaboração para a Expansão do Sistema de Videovigilância na Cidade de Lisboa – Fase II, entre o município e a Polícia de Segurança Pública (PSP), através do Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis), no qual se pretende atribuir “prioridade máxima” na zona do Martim Moniz e da Mouraria, designadamente o eixo Restauradores–Saldanha e Rua Joaquim António Aguiar, o eixo Martim Moniz–Almirante Reis e áreas envolventes, incluindo a Mouraria, e os acessos ao Castelo de São Jorge.

“Os recentes episódios de violência no espaço público, divulgados pela comunicação social, designadamente no Martim Moniz e na Mouraria, são suscetíveis de agravar o sentimento de insegurança e o clima de instabilidade e intranquilidade entre residentes, comerciantes e demais utilizadores do espaço público. A gravidade destes acontecimentos exige uma resposta célere, coordenada e firme das entidades públicas, mediante o reforço dos meios de prevenção criminal e de apoio à intervenção policial, justificando a atribuição de prioridade máxima à instalação do sistema de videovigilância no Martim Moniz e na Mouraria”, lê-se na proposta.

No documento é recordado que há três anos, em 17 de novembro de 2023, o município de Lisboa e o Cometlis celebraram um protocolo de colaboração para a instalação e utilização de um sistema de videovigilância, “abrangendo 216 câmaras em 16 zonas da cidade”, encontrando-se a Fase I em execução, com 133 câmaras de videovigilância já instaladas nas zonas do Bairro Alto, Miradouro de Santa Catarina, Cais do Sodré, Campo das Cebolas, Ribeira das Naus e Restauradores.

Para conclusão da Fase I, a vereadora Joana Baptista propõe a instalação de 68 câmaras de videovigilância na Baixa de Lisboa, a contratar pelo valor de 1,8 milhões de euros (incluindo IVA), com o prazo de execução de 180 dias.

Outra das propostas é a remodelação das instalações elétricas e de monitorização de CCTV (circuito fechado de televisão) no Cometlis, dotando-as de capacidade de monitorização das câmaras existentes e a instalar, bem como à instalação de um sistema de receção e gravação de imagens na 1.ª Divisão, a contratar por 1,23 milhões de euros, também com o prazo de execução de 180 dias.

“Prossegue, ainda, a preparação das intervenções na Praça do Comércio e no Cais das Colunas, bem como em Santa Apolónia e na 5.ª Divisão, prevendo-se, por razões de articulação técnica e operacional, a integração destas duas últimas nos procedimentos de contratação da Fase II, sem prejuízo de integrarem o âmbito da Fase I”, adianta a vereadora, indicando que o trabalho já desenvolvido na Fase I e os investimentos realizados e programados, designadamente ao nível das infraestruturas de monitorização e gravação de imagens, constituem a base para a expansão do sistema de videovigilância a outras zonas da cidade.

Assim, o município de Lisboa e o Cometlis pretendem assumir o desenvolvimento “em simultâneo das duas fases, assegurando, por um lado, a conclusão das intervenções previstas na Fase I e, por outro, a execução da Fase II, sem que o início desta última fique dependente da conclusão da primeira”.

A vereadora de Projetos e Obras em Espaço Público apresenta ainda uma proposta para a celebração de protocolo de colaboração institucional entre o município e a PSP, através do Cometlis, para a cedência gratuita, em regime de comodato, de 20 câmaras de vídeo portáteis e respetivos acessórios.

“A disponibilização destes equipamentos permitirá reforçar os meios técnicos ao dispor da PSP para o desenvolvimento das suas atribuições legais, contribuindo para a prevenção da criminalidade, a proteção de pessoas e bens e o aumento da segurança na cidade de Lisboa”, salienta Joana Baptista.