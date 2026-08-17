Jardim do Morro passará a ser vedado, com mais regras e videovigilância

O Jardim do Morro, um dos principais pontos turísticos da zona do Porto, passará a ser um parque vedado, com mais regras e horários de funcionamento. A Câmara de Vila Nova de Gaia vai avançar com um investimento de 700 mil euros nas obras.

A notícia é avançada pelo JN, que destaca o objetivo de melhorar as condições de segurança no jardim e na área envolvente. O anúncio das mudanças no local ocorre numa altura em que é crescente a procura pelo espaço, principalmente à hora do pôr do sol. O jardim tem uma das vistas mais privilegiadas sobre o rio Douro e a cidade do Porto.

Serão instaladas câmaras permanentes de videovigilância e reforçada a iluminação. O futuro parque terá vedações de ferro e duas entradas, uma junto ao Mosteiro da Serra do Pilar e outra junto à Ponte Luís I. Casas de banho, uma área infantil e a requalificação da gruta estão incluídas no projeto.

Os trabalhos deverão começar em fevereiro do próximo ano e terão uma duração de três meses, até maio. O objetivo é realizar a reinauguração como uma das atividades do centenário da inauguração do Jardim do Morro.