O Bairro Alto foi o primeiro local em Lisboa onde foram colocadas câmaras de videoproteção.
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Lisboa duplica videovigilância. Martim Moniz será um dos casos

Objetivo da autarquia é passar de 96 câmaras para 251. Atualmente existem no Bairro Alto, Miradouro de Santa Catarina, Cais do Sodré e Campo das Cebolas. Ribeira das Naus e Restauradores estão em instalação. Projeto para mais 118 implica investimento de 18 milhões de euros.
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