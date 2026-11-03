Câmara de Lisboa propôs três locais alternativos para Acampada de forma a permitir Mercado de Natal no Rossio

"Os representantes da Associação de Dinamização da Baixa Pombalina manifestaram a firme vontade de manter o tradicional Mercado de Natal do Rossio nos moldes habituais, dando continuidade a uma iniciativa que se realiza há dez anos e que faz parte da programação natalícia daquela zona da cidade, atraindo milhares de famílias", segundo se pode ler no comunicado da Câmara Municipal de Lisboa, que "mantém toda a disponibilidade para prosseguir o diálogo com as partes envolvidas, com o objetivo de alcançar uma solução equilibrada, que mantenha as tradições da cidade, valorize o comércio local, a participação cívica e a vivência do espaço público".

Quando contactado pelo DN, o líder dos comerciantes disse que não irá fazer mais comentários "até a Câmara de Lisboa não tomar uma decisão definitiva em relação ao Mercado de Natal".

Manuel Lopes, presidente da Associação Dinamização da Baixa Pombalina diz estar "aberto a conversar com os representantes dos manifestantes acampados para encontrar uma solução para que possam dar continuidade aos seus projetos e a associação possa oferecer à cidade o Mercado de Natal". E embora não acredite ser possível coexistiram os dois eventos, o líder dos comerciantes lamenta o possível "prejuízo total para a nossa Baixa", se o Mercado for cancelado.

A montagem do certame estava previsto para esta terça-feira, mas não chegou a avançar.

Segundo a sentença do Tribunal, objeto de recurso, o protesto poderá manter-se até 24 de novembro de 2026, data prevista para a votação final do Orçamento do Estado para 2027, incluindo entre as 00h30 e as 06h30, e terá de ser articulado com o Mercado de Natal programado para a Praça D. Pedro IV, vulgarmente designada de Rossio.

(em atualização)