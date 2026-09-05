Circulação de comboios retomada na Linha do Norte após avaria na sinalização

A circulação de comboios na Linha do Norte foi retomada às 12h20, após ter estado interrompida, na zona do Cartaxo, devido a uma avaria na sinalização, avançou à Lusa fonte oficial da Infraestruturas de Portugal (IP).

Segundo a fonte da empresa que gere a rede ferroviária, a circulação, que esteve interrompida nos dois sentidos desde as 10:40 na sequência de uma ocorrência na estação técnica de Santana Resguardo, já se processa com normalidade.

Fonte oficial da CP - Comboios de Portugal precisou à Lusa que a interrupção afetou alguns serviços "de longo curso e regionais", sem contudo detalhar quantos comboios foram impactados.