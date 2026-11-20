São oito os distritos do Norte e Centro de Portugal continental que vão estar este sábado, 21 de novembro, sob aviso laranja, devido a "chuva persistente, por vezes forte", segundo a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O aviso laranja em Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real, Viseu, Aveiro, Coimbra e Guarda vai estar em vigor das 06h00 até às 18h00 deste sábado.

A previsão de chuva levou também o IPMA a colocar sob aviso amarelo os distritos de Bragança, Santarém, Leiria e Castelo Branco entre as 06h00 e as 18h00 de sábado. O aviso amarelo em Portalegre e Lisboa está em vigor entre as 12h00 e as 18h00 de sábado.

Já para esta sexta-feira, o IPMA prevê "céu muito nublado, períodos de chuva, mais intensa e persistente no Minho e Douro Litoral a partir do fim da tarde, e sendo em geral fraca no interior até ao fim da manhã".

No sábado, como referido, a precipitação agrava-se, tendo em conta a previsão de "chuva, persistente e por vezes forte, passando a regime de aguaceiros a partir da tarde, mais intensos no Minho e Douro Litoral, e que poderão ser de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela no fim do dia". Para amanhã, há ainda a "possibilidade de ocorrência de trovoada" e "vento forte nas terras altas e faixa costeira". Espera-se, por vezes, "rajadas até 70 km/h", e nas terras altas "até 85 km/h".