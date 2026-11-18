A chuva registada em Portugal nos primeiros 12 dias do mês ultrapassou os valores normais para a época, sobretudo em Mora (189%), Mértola (181%) e Lisboa (174%), anunciou esta quarta-feira, 18 de novembro, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Numa atualização da informação sobre as depressões Bruna e Charles, registadas entre 07 e 12 de novembro, o IPMA indicou que a precipitação intensa e o vento forte resultaram em “novos extremos” este mês, em Portugal continental.

“A precipitação acumulada nos primeiros 12 dias do mês ultrapassou já a normal climatológica mensal 1991–2020, em várias estações meteorológicas, sobretudo nas regiões do Centro e Sul”, afirmou o Instituto.

As estações do IPMA registaram “novos extremos climatológicos” de precipitação diária e quatro de rajada máxima de vento para o mês de novembro.

Em algumas estações, a precipitação acumulada nos primeiros 12 dias de novembro representa já cerca de 25% do total registado desde o início de 2026.

Na Fóia, Algarve, foi registada uma rajada de vento de 123,5 km/hora.