Chuva forte e trovoada deixam 11 distritos sob aviso amarelo na terça-feira

A semana arranca com o agravamento do estado do tempo, estando previsto a partir da tarde desta segunda-feira, 27 de abril, períodos de céu muito nublado, aguaceiros, que poderão ser fortes, de granizo e acompanhados por trovoadas, "em especial nas zonas montanhosas" do norte do país, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Devido a estas previsões, sete distritos - Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real, Bragança, Aveiro e Viseu - estão hoje sob aviso amarelo. Para esta terça-feira (28), o IPMA estendeu, no entanto, o aviso amarelo a outras regiões de Portugal continental - juntam-se a Viana do Castelo, Braga e Vila Real os distritos de Bragança, Viseu, Évora, Guarda, Santarém, Castelo Branco, Coimbra e Portalegre - devido à chuva forte e trovoada.São esperados "períodos de céu muito nublado, apresentando-se geralmente muito nublado no litoral Centro, aumentando de nebulosidade no litoral a partir do final da tarde", com a previsão de aguaceiros a partir do meio da manhã, sendo em especial no interior e durante a tarde, podendo ser por vezes fortes, de granizo e acompanhados de trovoada", de acordo com o IPMA.Prevê-se também para terça-feira uma pequena descida da temperatura máxima no Centro e Sul do território continental, com Santarém e Évora a atingirem os 28º Celsius.Para quarta-feira, também se espera "céu geralmente muito nublado, diminuindo de nebulosidade, em especial na região Sul, a partir do final da tarde", e "períodos de chuva ou aguaceiros, em especial no Norte e Centro, podendo ser por vezes fortes e acompanhados de trovoada".As condições meteorológicas deverão melhorar a partir de quinta-feira, com a previsão de "aguaceiros em geral fracos, mais prováveis no litoral oeste e até ao meio da tarde". .Temperaturas globais podem bater recorde de calor em pelo menos um dos próximos cinco anos