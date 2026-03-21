Chega de vídeos com som para toda a cabine. Nesta companhia aérea o uso de auscultadores é obrigatório

Atire a primeira pedra quem nunca foi perturbado pelo barulho do telemóvel alheio: um vídeo aqui, um áudio no WhatsApp ali, uma música. Nos transportes, como em viagens de avião, o incómodo é ainda maior.Uma companhia aérea resolveu tomar uma medida para resolver o problema: o uso de fones passou a ser obrigatório dentro das aeronaves. A nova regra é da companhia americana United Airlines.O contrato de viagens foi atualizado pela empresa. “Passageiros que não utilizem auscultadores ao ouvir conteúdos de áudio ou vídeo” podem mesmo ser recusados para embarque ou retirados da aeronave. Em 2023, viralizou nas redes sociais um vídeo em que um piloto da American Airlines fez um discurso a apelar aos passageiros para demonstrarem respeito uns pelos outros. “Essa experiência social de ouvir vídeos em modo de alta-voz e falar ao telemóvel em alta-voz acabou, acabou de vez neste país”, afirmou. “Ninguém quer ouvir o seu vídeo. … Use os seus AirPods, use auscultadores, seja o que for. Isso é consigo", disse.A Administração Federal de Aviação (FAA), citada pela CNN Internacional, destaca que foram registados mais de 1600 incidentes de comportamento indisciplinado de passageiros em voos nos EUA no ano passado. Embora o número seja menor que o recorde de 5.973 em 2021, ainda representa um nível de conduta desordeira muito superior aos de antes da pandemia.Outras companhias não têm a regra no contrato de viagem, mas fazem a recomendação. É o caso da Delta Air Lines, por exemplo, onde se lê no site. "Para o conforto de todos ao seu redor, utilize fones com qualquer dispositivo eletrónico pessoal durante o voo"..Vai viajar de avião? Saiba como evitar os piores lugares.Atrasos nos voos. Mais de metade dos pedidos de indemnização foram indevidamente rejeitados em 2024