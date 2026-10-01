Caso das Gémeas. Supremo trava investigação a Marcelo Rebelo de Sousa

A juíza de instrução que acompanhou o processo sobre o tratamento das gémeas luso-brasileiras no Hospital de Santa Maria tentou encaminhar o caso para o Supremo Tribunal de Justiça de forma a ser possível investigar a eventual intervenção de Marcelo Rebelo de Sousa, então Presidente da República, mas o Supremo recusou, avança a TVI/CNN Portugal, que cita a documentação do processo.

O pedido foi feito em maio de 2024 pelo Tribunal Central de Instrução Criminal de Lisboa, através de um despacho da juíza Gabriela Lacerda Assunção, poucos meses após a investigação judicial ter sido aberta. Na altura, a juíza alegava estar em causa "a investigação de factos que poderão ser da competência do Supremo Tribunal de Justiça". "Julga-se o presente Tribunal de Instrução Criminal como incompetente para decidir os atos jurisdicionais pretendidos pelo Ministério Público", referiu.

A recusa do Supremo em investigar a intervenção do ex-Chefe de Estado vai ao encontro da posição das duas procuradoras do Ministério Público que investigaram o caso e não encontraram indícios de crime na atuação de Marcelo nem necessidade de o investigar.