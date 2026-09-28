Cascais reforça bolsas do ensino superior para 1,8 milhões de euros

A Câmara Municipal de Cascais vai investir 1,8 milhões de euros em bolsas de estudo para estudantes do ensino superior no ano letivo em curso, um aumento de 50% face aos 1,2 milhões disponibilizados no ano anterior. A medida deverá abranger cerca de 1.200 jovens do concelho.

“Em Cascais, o investimento na Educação não é um custo, é a nossa maior certeza de progresso, pois cada jovem qualificado representa mais coesão e riqueza para a nossa comunidade”, afirma ao Diário de Notícias o presidente da Câmara de Cascais, Nuno Piteira Lopes. Para o autarca, promover o conhecimento é também construir “um território mais justo, competitivo e próspero”, no qual o sucesso dos alunos se reflete na vitalidade de todo o concelho.

As candidaturas às Bolsas de Estudo – Ensino Superior decorrem até 16 de outubro, exclusivamente através da plataforma MyCascais. Podem candidatar-se estudantes com domicílio fiscal no concelho que frequentem licenciaturas, mestrados ou cursos técnicos superiores profissionais em instituições públicas, privadas ou cooperativas reconhecidas.

O apoio municipal será de 1250 euros para os alunos que estudem na Área Metropolitana de Lisboa e de 1750 euros para quem frequente estabelecimentos de ensino fora desta área.

“A inclusão social em Cascais faz-se com ações concretas e por isso elevámos para 1,8 milhões de euros o investimento em bolsas de estudo para o ensino superior”, sublinha Nuno Piteira Lopes. O presidente da autarquia defende que nenhum jovem “com talento e ambição” deve ver o seu percurso académico interrompido por dificuldades financeiras. “Este reforço de 50% garante que o conhecimento e a igualdade de oportunidades chegam verdadeiramente a todos os jovens cascalenses”, acrescenta.

O reforço das bolsas integra uma estratégia mais ampla de investimento municipal na educação, que prevê 83,6 milhões de euros para a requalificação de escolas entre 2025 e 2028. Estão em curso intervenções nas escolas secundárias Fernando Lopes-Graça, na Parede, Ibn Mucana, em Alcabideche, e São João do Estoril, a par da construção de uma nova Escola Secundária de Cascais, orçada em 32 milhões de euros.

Na Ibn Mucana, a obra representa um investimento de 13,9 milhões de euros e inclui novas salas, espaços educativos, renovação das áreas exteriores e um centro de apoio, com conclusão apontada para o ano letivo de 2027/2028. A requalificação da Fernando Lopes-Graça, no valor de 11 milhões de euros, prevê uma capacidade para 1620 alunos e 72 turmas, com dois novos edifícios e a renovação integral do pavilhão C.

Já a intervenção na Escola Secundária de São João do Estoril, estimada em 14,2 milhões de euros, contempla capacidade para 1100 alunos, uma nova biblioteca, auditório com 256 lugares, refeitório, melhoria do pavilhão desportivo e dos campos exteriores.