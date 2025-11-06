Casa de Luís Filipe Menezes "assaltada e vandalizada" enquanto tomava posse

O presidente da Câmara de Gaia denunciou na noite de quarta-feira, 5 de novembro, que tev a casa "selvaticamente assaltada e vandalizada" enquanto tomava posse na véspera, terça-feira, 4."Foi levado tudo o que tinha algum valor", disse o autarca do PSD numa publicação no Instagram em que mostrava algumas fotos do espaço.. "Quem o fez, tudo leva a crer que sabia de 'política' pois, apesar da minha casa ter estado sem ninguém na semana anterior, data em que viajei para fora de Portugal, preferiu a hora da minha posse para essa malvada invasão!", constatou Luís Filipe Menezes, que foi eleito nas autárquicas de 12 de outubro após 12 anos, com 46,4% dos votos.."Há que confiar na nossa excelente polícia e esquecer o que nos levaram de valioso e de grande ligação afetiva", acrescentou o autarca, dizendo que a situação "foi difícil para os mais pequenos" e que esta é "mais uma razão para reforçar muito a segurança em Gaia"..Autárquicas: PSD vence nas cinco maiores câmaras, pela primeira vez desde 2005, mas PS trava queda eleitoral