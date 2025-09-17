Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Duas semanas após a tragédia do elevador da Glória, que provocou 16 mortos, Carris insiste em misturar os custos da manutenção da frota e infraestrutura elétricas, nos quais se verificou uma acentuada redução entre 2021 e 2014, e os da manutenção da frota de autocarros, que aumentaram. Foto: Gerardo Santos
Sociedade

Carris poupou 600 mil euros em manutenção entre 2021 e 2023

DN noticiou redução acentuada de custos, em termos reais, na manutenção do modo elétrico da Carris entre 2021 e 2024. Transportadora tenta desmentir, misturando na conta a manutenção de autocarros e não aplicando a depreciação inflacionária. Para clarificar, DN publica todos os números.
Segurança
Câmara de Lisboa
Carris
edição impressa
Descarrilamento do Elevador da Glória
Diário de Notícias
