Na sequência do acidente no elevador da Glória, ocorrido em 3 de setembro, o presidente da Câmara de Lisboa garantiu que os custos de manutenção da empresa aumentaram 30% no seu mandato. Na verdade, em termos reais os custos diminuíram 28% no que respeita à manutenção da infraestrutura elétrica -- que inclui os ascensores como o da Glória.
Sociedade

Carris. Custo de manutenção de infraestrutura elétrica diminuiu 28% entre 2021 e 2024

Atendendo à inflação verificada a partir de 2022, os custos reais da Carris com manutenção do “modo elétrico” caíram a pique: ajustando os montantes à variação nos preços, houve uma queda de 28% na infraestrutura e de 9,3% na frota.
