Bombeiro morre durante uma formação em Baltar
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Bombeiro morre durante uma formação em Baltar

Terá sido atropelado por uma viatura, mas as circunstâncias exatas deste acidente ainda vão ser investigadas.
Sofia Fonseca
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Um bombeiro, com cerca de 25 anos, dos Bombeiros Voluntários de Rebordosa, morreu na manhã desta segunda-feira, 5 de outubro, quando estava a participar numa formação que decorria na corporação de Baltar, no concelho de Paredes.

“As circunstancias vão ser apuradas e não há ainda muito que se possa dizer”, disse à Lusa fonte da Liga dos Bombeiros Portugueses.

De acordo com o Jornal de Notícias, a vítima ter-se-á colocado atrás de uma viatura, que quando iniciou a marcha, a atropelou.

O jovem bombeiro entrou em paragem cardiorrespiratória, mas, apesar de ter sido assistido pelos bombeiros e pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Vale do Sousa, não resistiu à gravidade dos ferimentos e o óbito foi declarado no local.

A agência Lusa tentou obter mais informações junto do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Área Metropolitana do Porto e dos bombeiros da região, mas sem sucesso.

O Ministério da Administração Interna já manifestou pesar pela morte deste bombeiro. "Neste momento de dor, o Ministro e toda a sua equipa da Administração Interna apresentam as mais sentidas condolências à família e aos amigos da vítima, a quem expressam toda a solidariedade, extensiva à Corporação de Bombeiros Voluntários de Rebordosa", diz um comunicado. "Perante esta profunda tristeza, prestamos também homenagem a todos os bombeiros voluntários do nosso país, pelo seu espírito de abnegação, sentido de responsabilidade e compromisso permanente com a proteção das populações e dos seus bens", acrescenta.

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