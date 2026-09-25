Morre bombeira ferida no combate a incêndio em Resende

Uma bombeira da corporação de Resende morreu no combate a um incêndio em Resende depois de ter sido atingida por uma árvore de grande porte na quinta-feira, 24 de setembro.

A bombeira ficou ferida com gravidade e acabou por morrer.

O presidente da República já emitiu uma nota de pesar pela morte desta bombeira, de 24 anos, manifestando "profunda consternação".

"A sua morte, no cumprimento da sua missão, sendo um exemplo de abnegação, profissionalismo e coragem, representa uma perda irreparável para a instituição e para toda a comunidade", diz uma nota publicada no site da presidência. "Neste momento difícil, o Presidente da República endereça à família, amigos e companheiros dos Bombeiros Voluntários de Resende, bem como ao Município, as mais sentidas condolências", remata.

"Sentimos uma profunda dor e consternação ao saber a notícia da morte de uma jovem bombeira de Resende, no exercício da sua missão de combate a um incêndio florestal", afirmou, por seu lado, o primeiro ministro. "Em meu nome e do Governo de Portugal, apresento as mais sentidas condolências à família e aos amigos, e manifesto a minha solidariedade aos seus companheiros de luta e a todos os bombeiros que, diariamente, servem Portugal na proteção das nossas comunidades", acrescentou Luís Ontenegro numa mensagem divulgada no X.

Também o Ministro da Administração Interna manifesta o seu "profundo pesar" pela morte da bombeira, apresentando "condolências e solidariedade para com a família, os amigos da vítima e toda a corporação de Bombeiros Voluntários de Resende".

"Neste momento de profunda dor e tristeza, prestamos homenagem a todos os bombeiros voluntários do nosso país, pelo seu espírito de abnegação, de responsabilidade e de compromisso inabalável para com a defesa das populações e dos seus bens", acrescenta a nota do Ministério.

Paulo Santos, oficial de operações da proteção civil, disse à TSF, que na sequência deste incidente que vitimou a bombeira, há ainda outros feridos a registar.

O incêndio, que deflagrou na quinta-feira em Resende, continuava ativo às 06:20 desta sexta-feira, mobilizando mais de 200 operacionais, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

*Com Lusa