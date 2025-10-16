Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Barreiro. Homem mata a mãe e barrica-se em casa

Já existiam registos de violência doméstica nesta habitação.
Sofia Fonseca
Um homem matou a mãe e barricou-se em casa, em Santo António da Charneca, no Barreiro, na madrugada desta quinta-feira, 16 de outubro, segundo avançam a CNN Portugal e o Jornal de Notícias. O alegado homicida entregou-se posteriormente à GNR e está agora sob a alçada da Polícia Judiciária.

Segundo a PJ disse ao JN existem registos de violência doméstica nesta habitação. A CNN Portugal acrescenta que o alegado homicida tem problemas mentais e já foi internado compulsivamente várias vezes.

