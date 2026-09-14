Avioneta despenha-se em São Pedro do Sul
FOTO: Miguel Pereira
Sociedade

Avioneta despenha-se em São Pedro do Sul

Piloto estaria a treinar aterragem e foi transportado para o Hospital de Viseu.
Sofia Fonseca
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Uma avioneta despenhou-se na manhã desta segunda-feira, 14 de setembro, em São Pedro do Sul, segundo avançou o Correio da Manhã.

De acordo com este jornal, o piloto ficou ferido e foi transportado para o Hospital de Viseu. Estaria prestes a aterrar no aeródromo de Viseu durante um treino de aterragem. Ainda terá tentado uma aterragem de emergência, mas não conseguiu pousar em total segurança.

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