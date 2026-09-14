Avioneta despenha-se em São Pedro do Sul

Uma avioneta despenhou-se na manhã desta segunda-feira, 14 de setembro, em São Pedro do Sul, segundo avançou o Correio da Manhã.

De acordo com este jornal, o piloto ficou ferido e foi transportado para o Hospital de Viseu. Estaria prestes a aterrar no aeródromo de Viseu durante um treino de aterragem. Ainda terá tentado uma aterragem de emergência, mas não conseguiu pousar em total segurança.