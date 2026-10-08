Sociedade
Autocarro incendeia-se na A1. Trânsito condicionado na zona de Aveiras
O autocarro da Flixbus transportava 42 passageiros, os quais foram retirados em segurança.
Um autocarro de passageiros incendiou-se na manhã desta quinta-feira, 8 de outubro, na A1, no sentido Lisboa-Porto ao quilómetro 48. A circulação está, por isso, a fazer-se de forma condicionada na zona de Aveiras.
De acordo com infiormações do Comando Sub-Regional da Lezíria do Tejo à agência Lusa, o alerta foi dado pelas 10h13 e obrigou numa fase inicial ao corte de trânsito naquele sentido. Depois, a circulação passou a fazer-se pela via da esquerda.
O autocarro da Flixbus transportava 42 passageiros, os quais foram retirados em segurança, bem como o motorista.