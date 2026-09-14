Acidente entre autocarro e camião na A8 faz 10 feridos ligeiros

Um acidente a envolver um autocarro e um camião provocou na manhã desta segunda-feira, 14 de setembro, 10 feridos ligeiros, na A8, na zona da Malveira.

O acidente ocorreu pelas 08h15, no sentido Norte/Sul da autoestrada.

No autocarro, uma viatura da Carris Metropolitana, seguiam 52 passageiros, 10 dos quais sofreram ferimentos ligeiros. Três deles foram transportados para o Hospital de Santa Maria e sete para a do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, segundo avança a Lusa.