No total, Estado compilou 60 mil prédios na sua propriedade
No total, Estado compilou 60 mil prédios na sua propriedadeFoto: Gerardo Santos
Sociedade

Autarquias recebem lista com 477 imóveis públicos que podem usar para habitação ou cultura, diz Governo

Municípios têm até ao dia 31 de dezembro para sinalizarem se querem usar os prédios que o Estado quer distribuir. Processo de identificação acabou seis meses antes do previsto.
André CertãDN/Lusa
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O Governo anunciou esta sexta-feira (6) que enviou para as autarquias uma lista de 477 imóveis da propriedade do estado identificados e que podem ser usados para "habitação acessível, fins culturais, serviços municipais, unidades de saúde e outros fins".

Num comunicado conjunto divulgado, os ministérios das Finanças, da Economia e da Coesão Territorial e das Infraestruturas e Habitação referem que “foi enviada uma carta aos municípios com a identificação do património público imobiliário sem utilização localizado na sua circunscrição territorial sobre o qual poderão candidatar-se a gerir”.

Agora, as autarquias poderão analisar os imóveis disponíveis nesta listagem e terão até ao dia 31 de dezembro “para sinalizar junto do Governo aqueles que pretendem colocar ao dispor das suas populações”.

A compilação destes imóveis identificados esteve a cabo da ESTAMO, empresa pública a que cabe gerir o património. Segundo o comunicado, o processo foi terminado seis meses antes da data prevista, encontrando 60 mil imóveis.

"Além dos 477 imóveis agora disponibilizados, já foram mapeados os imóveis pertencentes aos institutos públicos e os que resultaram da transferência de propriedade das extintas Administrações Regionais de Saúde, num total de 80 mil", acrescenta ainda o comunicado.

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