Governo transfere 25 imóveis devolutos do Estado para 19 autarquias

O Governo vai transferir 25 imóveis do Estado que se encontram devolutos para a gestão de 19 municípios num valor de investimento na sua requalificação de 13,5 milhões de euros.Entre as finalidades dos investimentos a realizar nos imóveis que irão ser transferidos, assim como as áreas governativas envolvidas, destacam-se a economia e o turismo, a habitação, educação, ação social, cultura, a agricultura e florestas."No município de Sintra, um dos imóveis abrangidos é o antigo Serviço de Finanças Sintra 3, onde será criado um Espaço de Formação e Cidadania dirigido ao público mais vulnerável", lê-se em nota.Arcos de Valdevez, Arganil, Bragança, Castro Verde, Chaves, Figueira da Foz, Fornos de Algodres, Lisboa, Mangualde, Mira, Mogadouro, São Brás de Alportel, Sintra, Tomar, Torre de Moncorvo, Viana do Castelo, Vila do Conde, Vila Nova da Barquinha, Vila Pouca de Aguiar, são os municípios que irão receber estes edifícios do Estado.Os acordos serão assinados na tarde desta quarta-feira,10 de dezembro, no Palácio de Queluz, em Sintra, e contará com a presença, entre outros, do Secretário de Estado do Tesouro e das Finanças, João Silva Lopes e do ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz.