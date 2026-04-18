Atriz Nadia Farès morre após ser encontrada inconsciente numa piscina em Paris

A atriz francesa Nadia Farès morreu sexta-feira, aos 57 anos, após ter sido encontrada inconsciente numa piscina em Paris há cerca de uma semana e permanecer desde então em coma, anunciaram as filhas. "É com uma imensa tristeza que anunciamos a morte esta sexta-feira de Nadia Farès. A França perdeu uma grande artista, mas para nós é antes de tudo uma mãe que acabámos de perder", escreveram Cylia e Shana Chasman, citadas pela agência francesa AFP.A atriz morreu no hospital Pitié-Salpêtrière, onde estava internada desde domingo, depois de ter sido retirada inconsciente da piscina de um clube privado no IX bairro de Paris. As autoridades abriram uma investigação, mas até ao momento não foi detetada qualquer infração.Nascida em 1968 em Marraquexe, em Marrocos, Nadia Farès cresceu em Nice e mudou-se para Paris para seguir carreira artística, tendo iniciado o percurso no cinema na década de 1990. Alcançou notoriedade junto do grande público com o filme "Rios Vermelhos" ("Les rivières pourpres"), de 2000, realizado por Mathieu Kassovitz, onde contracenou com Jean Reno e Vincent Cassel.A participação nesse filme abriu-lhe portas internacionais, tendo integrado produções anglo-saxónicas e francesas, antes de fazer uma pausa na carreira para viver nos Estados Unidos, onde constituiu família. Regressou à representação em 2016 na série "Marseille", da Netflix, ao lado de Gérard Depardieu e Benoît Magimel, participando depois sobretudo em séries, telefilmes e produções para plataformas digitais.Numa entrevista recente, publicada em janeiro, revelou ter sido submetida a várias cirurgias, incluindo uma operação cerebral em 2007 devido a um aneurisma. Nadia Farès preparava o seu primeiro filme como argumentista e realizadora, previsto para começar a ser rodado em setembro..Paramount & Warner, ou a morte do cinema?.'O Último Suspiro'. Como falar sobre o cancro?