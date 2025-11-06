Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Denis Podalydès: onde está a psicologia do cancro?
Denis Podalydès: onde está a psicologia do cancro?
Cultura

'O Último Suspiro'. Como falar sobre o cancro?

Eis um filme sobre o cancro, ou melhor, sobre a dificuldade de lidar com as incidências da doença: através de 'O Último Suspiro', Costa-Gavras expõe a infinita complexidade das vivências humanas.
João Lopes
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Cinema
estreias da semana
As estreias da semana
edição impressa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt