A vice-presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) Ana Abrunhosa congratulou-se hoje, 25 de novembro, com o alargamento dos apoios a 100% a todos os municípios afetados pelas tempestades, independentemente de terem ou não declarado o estado de calamidade.

“Quando o Governo abriu a linha de apoio foi só para os que tinham estado de calamidade. Ora, foi aprovado em Assembleia da República o apoio a todos os municípios que tiveram danos na sequência da Kristin e das chuvas, independentemente de terem ou não declarado o estado de calamidade”, destacou.

No final de uma reunião do conselho diretivo, Ana Abrunhosa explicou que a ANMP analisou os impactos das decisões inscritas no Orçamento do Estado, com particular atenção aos apoios destinados aos municípios que sofreram danos na sequência da tempestade Kristin e do comboio de intempéries que se seguiu.

Esta era uma reivindicação que a ANMP vinha fazendo, tendo sido aprovado que o apoio deverá corresponder à totalidade dos prejuízos elegíveis. “O que interessa é que os prejuízos tenham sido decorrentes desses eventos e também o apoio a 100%”, evidenciou.

O parlamento aprovou uma proposta de alteração ao OE2027 apresentada pelo PS que determina ao Governo que “promova, em 2027, o reforço do Fundo de Emergência Municipal (FEM) e as medidas necessárias para permitir comparticipações até 100% dos custos elegíveis”.

Segundo a proposta, “os fenómenos meteorológicos excecionais ocorridos em janeiro e fevereiro de 2026, em particular a tempestade Kristin e os fenómenos hidrológicos subsequentes, provocaram danos muito significativos em infraestruturas e equipamentos públicos municipais”, sendo que “a sua reparação e reconstrução são indispensáveis à reposição das condições de segurança, acessibilidade e funcionamento dos serviços públicos nos territórios afetados”.

A proposta socialista lembra que o despacho que “abriu o procedimento de candidaturas” ao FEM “fixou em 60% dos custos totais elegíveis o limite da participação financeira da administração central”, sendo que “a parte não comparticipada recai sobre os orçamentos municipais, incluindo municípios cuja capacidade de investimento já se encontra fortemente condicionada pelas consequências da calamidade”.

“A recuperação de património público destruído por acontecimentos desta natureza não deve ficar dependente da capacidade financeira de cada autarquia”, pelo que, de acordo com a proposta do PS aprovada, cabe ao Governo (PSD/CDS-PP) “assegurar uma comparticipação de 100% dos custos elegíveis das intervenções municipais abrangidas, evitando que a insuficiência de recursos próprios atrase a reconstrução ou obrigue ao adiamento de investimentos essenciais”.

À agência Lusa, a também presidente da Câmara Municipal de Coimbra informou ainda que outro dos assuntos que mereceu atenção do conselho diretivo da ANMP foi o financiamento do suplemento remuneratório dos motoristas municipais, cuja atribuição já estava prevista na legislação, mas para o qual não tinham sido inicialmente contempladas as verbas necessárias no Orçamento do Estado.

A situação foi entretanto ultrapassada através da aprovação do reforço financeiro na Assembleia da República, permitindo aos municípios cumprir a obrigação legal. De acordo com Ana Abrunhosa, o problema afetava várias autarquias, entre as quais Coimbra, Pombal, Viana do Castelo, Barreiro e Bragança.

“No caso de Coimbra, estamos a falar de 1,3 milhões de euros, era uma verba significativa e isso ficou resolvido. Creio que foi um lapso do Orçamento do Estado que ficou resolvido”, concluiu.