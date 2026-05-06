Assembleia Parlamentar da União para o Mediterrâneo realiza-se a 10 e 11 de maio no Palácio de Mafra

A Comissão da Energia, do Ambiente e da Água da Assembleia Parlamentar da União para o Mediterrâneo (AP-UpM) vai reunir-se domingo e segunda-feira, 10 e 11 de maio, no Palácio de Mafra. O encontro reúne representantes parlamentares de diversos países da região e do Parlamento Europeu. A sessão plenária está agendada para a manhã de dia 11 e inclui a apresentação de um projeto de recomendação centrado na cooperação ambiental para proteger a biodiversidade e promover a gestão sustentável dos ecossistemas.A comissão é presidida desde 2024 pelo deputado Eduardo Teixeira, do Chega.A Assembleia Parlamentar da União para o Mediterrâneo foi criada em 2003, integra 43 parlamentos e 280 membros.