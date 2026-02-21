"Pode ser que o ministro da Presidência possa apreender alguma coisa". As reações à nomeação de Luís Neves na Administração Interna

A nomeação de Luís Neves para o cargo de ministro da Administração Interna é o assunto deste sábado, 21 de fevereiro. Já surgem reações à escolha de Luís Montenegro, que decidiu nomear o então diretor da Polícia Judiciária (PJ).José Luís Carneiro, líder do Partido Socialista (PS) considera um bom nome. "É uma personalidade forte num Governo, apesar de tudo, frágil. Espero que isso seja bem-sucedido no Ministério, que é um dos ministérios mais importantes das funções de soberania", disse a jornalistas no Porto. Recorda-se que o atual deputado já ocupou o cargo que agora será de Neves.Os elogios tiveram mais críticas ao executivo social-democrata. "Pode ser que o Ministro da Presidência possa apreender alguma coisa agora com o senhor doutor Luís Neves, que pode demonstrar, primeiro, que não há qualquer relação entre imigração e segurança", disparou Carneiro.Rita Matias, deputada do Chega, usou o X (antigo Twitter) para criticar a escolha, nomeadamente devido às declarações de Neves sobre imigração. “O novo ministro da Administração Interna é o homem das ‘sensações’? Cada tiro, cada melro”, escreveu..Como o DN mostrou no perfil de Neves, o antigo diretor da PJ não hesitou em contrariar a escalada do discurso contra a imigração que estava a alimentar o ódio. Atribuiu à “desinformação” a perceção de insegurança reclamada por alguns líderes políticos e explicou que era preciso “fazer a destrinça entre os criminosos estrangeiros que usam Portugal para a sua prática” e os imigrantes.Mariana Leitão, líder da Iniciativa Liberal (IL), também usou as redes sociais para reagir à nomeação. Escreveu que o partido “acompanhará de perto” a atuação do novo ministro. “A nomeação de Luís Neves para ministro da Administração Interna ocorre num momento exigente para Portugal. O país precisa de reformas concretas, melhor cooperação, planeamento eficaz e capacidade real de resposta. É tempo de execução daquilo que tem ficado por fazer". ."O país não aguenta continuar a viver de anúncios sem consequência. A Iniciativa Liberal acompanhará de perto a sua atuação. Esperamos que esteja à altura da responsabilidade e que consiga entregar os resultados que o país exige", concluiu. "Luís Neves muito elogiado para novo MAI pela intelligentsia. De onde não estou a ver elogios é do PSD", disparou Ricardo Pais Oliveira, também da IL.PCP quer conhecer as políticas que vai adotarO PCP disse que “independentemente da personalidade indicada” para ministro da Administração Interna, importa saber que política vai ser prosseguida por Luís Neves. “A nomeação do novo Ministro da Administração Interna, independentemente da personalidade indicada, coloca para o desempenho dessas funções como questão central as condições e meios para responder aos múltiplos problemas existentes”, referiu o PCP, em comunicado.André Coelho Lima, do PSD, considera "uma carta muito bem jogada por Luís Montenegro, uma aposta inteligente do PM em vários domínios"..A Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP) elogiou a escolha, considerando que já conhece “as circunstâncias e problemas” atuais da emergência, proteção, socorro e bombeiros. “Luís Neves é membro da Comissão Nacional de Proteção Civil. Como representante da Polícia Judiciária, até o momento, esteve presente nas várias comissões onde a problemática da emergência, da proteção e socorro e dos bombeiros também foram abordadas”, disse à Lusa.Sindicato dos Polícias fala em "solução menos política"O Sindicato dos Polícias Portugueses (SPP/PSP) afirma que a escolha de Luís Neves para ministro da Administração Interna como uma opção por "um homem do terreno". "Isto será uma solução menos política, ou seja, parece-nos que é alguém que já conhece o terreno" disse o presidente Paulo Macedo em entrevista à Renascença.Na SIC, Armando Ferreira, presidente do Sindicato Nacional da Polícia, afirmou que é um "bom nome, com capacidade de liderança". Ferreira espera uma atenção aos profissionais, porque "sempre esteve sempre ao lado dos direitos dos polícias" e que sabe o que é ser polícia. "Estaremos disponíveis para trabalhar", destacou.Bruno Pereira, presidente do Sindicato dos Oficiais de Polícia da PSP, também elogiou a decisão. "O doutor Luís Neves conhece muito bem os interruptores do sistema, da forma como o sistema está configurado, as necessidades do sistema, as dificuldades do sistema", avaliou. "Estará mais ciente também daquilo que é necessidade, como digo, de ser reformista, ser vanguardista e ser transformacional, que é algo que nós precisamos", defendeu Bruno Pereira.A Associação dos Profissionais da Guarda (APG) manifestou hoje surpresa com a nomeação de Luís Neves como ministro da Administração Interna e apelou para uma mudança de paradigma, reclamando alterações estruturais no programa do Governo.Em declarações à Lusa, o presidente da APG/GNR, César Nogueira, começou por dizer que ficaram “surpresos pela nomeação” do diretor da Polícia Judiciária para o cargo, em que poderá enfrentar desafios. “Conhecemos bem o Dr. Luís Neves pelas suas funções na Polícia Judiciária, mas [a sua nomeação] poderá trazer alguma animosidade no seio das duas maiores forças de segurança” devido à questão do subsídio de risco, que é superior para os inspetores da PJ, o que motivou protestos da PSP e GNR, que exigiram ao Governo negociações para um tratamento igualitário.*Com Lusa.Luís Neves: "Quando as denúncias de corrupção chegam à PJ já não vão para a 'fila de espera' como no passado".(Veja o vídeo) Como o diretor da PJ desconstruiu a "desinformação" \n sobre crimes cometidos por estrangeiros\n