Arrábida. Governo reafirma que praias são públicas e Câmara de Setúbal confia na justiça para travar privatização
D.R.
Sociedade

Arrábida. Governo reafirma que praias são públicas e Câmara de Setúbal confia na justiça para travar privatização

Ministério do Ambiente reitera que praias "integram o domínio público marítimo". Autarquia acredita na justiça para assegurar o interesse público no litígio que opõe os proprietários da Herdade da Comenda e o Estado.
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