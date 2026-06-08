Praia Tróia-Galé era uma das identificadas pela APA como com acesso controlado
Praia Tróia-Galé era uma das identificadas pela APA como com acesso controladoCâmara de Grândola
Sociedade

Quercus questiona ministra se já repôs o acesso livre a todas as praias de Grândola

Associação pede a todos os cidadãos que reportem eventuais irregularidades no acesso às zonas balneares.
Sofia Fonseca
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Numa altura em que a discussão pública está centrada no direito de utilização do areal em frente às áreas concessionadas das praias, a Quercus quer saber se “o problema de fundo foi ou não resolvido”. A associação ambientalista enviou uma carta à ministra do Ambiente a questionar se já foi reposto o acesso livre a todas as praias de Grândola.

Em causa está a fiscalização efetuada há quase um ano pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA), que, segundo a Quercus, concluiu que 10 das 22 praias analisadas ao longo de 45 quilómetros de faixa costeira entre Tróia e Melides tinham acesso controlado ou condicionado por empreendimentos turísticos ou barreiras físicas.

“Pode qualquer cidadão aceder hoje a todas as praias do concelho de Grândola, tomado de assalto por empreendimentos turísticos de luxo? Está a lei a ser cumprida, no sentido de garantir que as praias em Portugal são, de facto, 'de utilização pública e acesso livre' a toda a população?”, questiona a Quercus num comunicado divulgado esta segunda-feira, 8 de junho, em que dá conta do envio de uma carta a Maria da Graça Carvalho.

Segundo a Quercus, no levantamento efetuado pela APA, entre as 10 praias em causa nesta região em julho de 2025, estavam duas praias com acesso controlado (Tróia-Galé e Galé-Fontaínhas), em que o mesmo só era possível através de empreendimentos turísticos; e oito praias com acesso condicionado (Torre, Brejos da Carregueira, Duna Cinzenta, Golfinhos, Garças, Pinheirinho, Malha Branca e Camarinhas), fruto de vários fatores como propriedades privadas, empreendimentos turísticos, estacionamento público e acessos pedonais insuficientes ou inexistentes ou falta de sinalização clara.

A Quercus lembra que a ministra a assegurou então que seriam tomadas várias medidas, como a colocação de sinalização, a criação de novos acessos ao areal, a construção de estacionamento, além da remoção de cancelas ou barreiras físicas.

Cerca de um ano depois, a associação considera ser “do interesse público a clarificação desta situação, não só no concelho de Grândola, mas também noutras zonas suscetíveis de sucumbir aos interesses privados de empreendimentos turísticos, à revelia da lei e, muitas vezes, com potenciais danos para os ecossistemas costeiros”. Por isso, além dos esclarecimentos da ministra pede a todos os cidadãos que reportem eventuais irregularidades no acesso às zonas balneares para denuncias@quercus.pt

Praia Tróia-Galé era uma das identificadas pela APA como com acesso controlado
Ministra reforça que areal das praias é de acesso livre exceto nas zonas concessionadas e faixas de segurança
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