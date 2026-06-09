App e site Navegante têm agora informação em tempo real sobre transportes na Área Metropolitana de Lisboa

A aplicação móvel e o site da rede Navegante reunem, a partir de agora, informação em tempo real sobre os transportes das várias empresas que atendem a Área Metropolitana de Lisboa (AML). De acordo com a Transportes Metropolitanos de Lisboa, empresa responsável pelo serviço, as informações disponibilizadas incluem o estados das linhas, aproximação dos veículos às paragens, atrasos, condicionamentos à circulação, entre outros alertas, conforme explica num comunicado. A empresa também refere que a ferramenta foi desenvolvida por uma equipa da própria TML e que “a plataforma já processa mais de seis milhões de posições GPS por dia, agregando informação de autocarros, comboios, barcos e metro".A informação em tempo real está disponível para os serviços da Carris Metropolitana, Carris, MobiCascais, CP, Fertagus, Transtejo/Soflusa, Metropolitano de Lisboa e TCB (Transportes Coletivos do Barreiro). Ainda no comunicado, a TML afirma que está prevista "a integração progressiva de novos operadores e serviços”.Durante a cerimónia de lançamento, a Secretária de Estado da Mobilidade afirmou queo serviço será alargado em breve. “Agora estamos em condições de estender ao resto do país e diria que a Área Metropolitana do Porto será a próxima a aderir a esta integração de informação em tempo real", disse Cristina Pinto Dias.No site Navegante, a informação pode ser consultada a partir da homepage na secção "transportes em tempo real". Já pela app, os dados são atualizados na aba "viajar..Carris Metropolitana registou em 2025 um recorde de 194 milhões de passageiros.Rock in Rio Lisboa reforça plano de mobilidade e apela ao uso de transportes públicos durante o festival