Apoio em petição, contactos institucionais e arquivamentos: as ações da OA contra as multas em atrasos de processos

Aumentam as iniciativas da Ordem dos Advogados (OA) contra a nova legislação que impõe multas em casos de manobras entendidas como formas de atrasar processos. A entidade passou a apoiar uma petição online que pede a "revisão imediata da lei".

"A Ordem divulga a Petição para que todos os Advogados conheçam o seu conteúdo e decidam livremente se a querem subscrever. Esta divulgação não prejudica as posições que os órgãos da Ordem já assumiram, ou venham a assumir, sobre esta matéria", destacou o bastonário João Massano, numa publicação no LinkedIn. A petição foi criada por advogados, numa iniciativa própria.

Para Massano, isso significa a união da classe por um objetivo comum. "Isso mostra que a classe acompanha de perto as mudanças que tocam o núcleo da profissão. Quando estão em causa direitos, liberdades e garantias, a Advocacia não se divide", destaca. Até agora, o documento online tem mais de 1.880 assinaturas.

A Ordem dos Advogados também decidiu, em plenário do Conselho Superior, que vai arquivar de forma automática todos os processos disciplinares nesta matéria. De acordo com a ata da sessão, publicada por António Jaime Martins, a decisão ocorreu por unanimidade.

Outra definição foi a de "𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐢𝐩𝐚𝐫 𝐝𝐨𝐬 𝐉𝐮í𝐳𝐞𝐬 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐢𝐩𝐚𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐚𝐨 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐞𝐥𝐡𝐨 𝐒𝐮𝐩𝐞𝐫𝐢𝐨𝐫 𝐝𝐚 𝐌𝐚𝐠𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐮𝐫𝐚, por atentarem contra o exercício livre e independente do mandato forense e contra as garantias de defesa dos cidadãos em processo penal". A OA já havia decidido que escrutinaria todas as decisões dos juízes neste sentido.

Por fim, o bastonário já se reuniu com cinco partidos para que peçam a fiscalização do Tribunal Constitucional (TC). As reuniões com os representantes parlamentares ocorreram entre julho e setembro. Foi ainda dirigido um "apelo" ao Presidente da República, que promulgou a lei, e à Provedoria de Justiça.

"Nestas reuniões, a Ordem apresentou os fundamentos do pedido e reiterou as suas preocupações com as limitações aos direitos de defesa, as restrições ao recurso e o impacto destas alterações no exercício da Advocacia", destaca a OA.

Em causa está uma nova lei, que entrou em vigor no dia 1.º de setembro, e que prevê a aplicação de multas em casos de manobras dilatórias nos processos. A legislação prevê que os valores sejam entre 204 e 10.200 euros.

Para os advogados, as multas são aplicadas pelos juízes aos clientes e levam a um processo disciplinar na OA, se isso ocorrer mais de uma vez. A Ordem defende que o exercício do Direito "não pode ser condicionado por interpretações que desencorajem ou penalizem o legítimo exercício da advocacia" e que algumas situações, como a "invocação de nulidades, irregularidades ou inconstitucionalidades processuais", integram a função de defesa e "não podem, sem criteriosa fundamentação, ser confundidas com expedientes dilatórios".

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