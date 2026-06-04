Açores recebe até sábado navios da força multinacional da NATO de "elevada prontidão"

Navios de uma força multinacional de "elevada prontidão" da NATO estão desde quarta-feira nos Açores, onde vão permanecer até sábado, 06 de junho, no âmbito "uma escala operacional, inserida no plano anual de atividades, treino avançado e interoperabilidade entre aliados".Em Ponta Delgada estão diversas embarcações de uma das forças navais permanentes da Aliança Atlântica, denominada Standing NATO Maritime Group 1 (SNMG1), comandada por Comodoro Maryla Ingham, da Royal Navy. Trata-se de uma "força multinacional de elevada prontidão, composta por navios preparados para responder a um amplo espectro de missões no quadro da defesa coletiva e da segurança cooperativa da Aliança", informou esta quinta-feira, 4 de junho a Marinha Portuguesa.Navios da Alemanha, Países Baixos, Noruega, Turquia, Portugal e Dinamarca estão a fazer escala no arquipélago "no esforço contínuo da NATO para fortalecer a cooperação marítima aliada, promover a segurança no Atlântico Norte e assegurar uma presença naval credível, interoperável e dissuasora". A passagem desta frota da NATO pelos Açores também representa "uma oportunidade para aprofundar contactos institucionais, fomentar o intercâmbio operacional e reforçar a visibilidade da Aliança na região", destaca a Marinha em comunicado.Até sábado, "estão previstas atividades protocolares, ações de representação e encontros com entidades civis e militares" dos Açores, "contribuindo para consolidar o papel estratégico do arquipélago enquanto ponto de apoio logístico, operacional e diplomático no contexto euro-atlântico".Aliás, a Marinha Portuguesa destaca que a presença desta frota multinacional da NATO nos Açores "evidencia, uma vez mais, o papel central de Portugal na arquitetura de segurança marítima da NATO e reafirma o compromisso nacional com a defesa coletiva e a estabilidade regional e a salvaguarda das linhas de comunicação marítima que atravessam o Atlântico".Recorde-se que no arquipélago dos Açores, nomeadamente na Ilha Terceira, está localizada a base militar das Lajes, contemplada num acordo bilateral de defesa e cooperação entre Portugal e os EUA. Veja algumas das imagens dos navios da frota multinacional da NATO que estão nos Açores: .Aumenta a pressão para a Ucrânia se juntar à NATO e à União Europeia.Rutte aponta para novas mudanças dos Estados Unidos na NATO